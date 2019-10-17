المدينة المنورة18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي1442هـ والتي تشمل 52 برنامجاً، وذلك خلال المدة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في التخصصات التطبيقية يوم الخميس 29 ربيع الثاني المقبل عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، كما حددت يوم 24 جمادى الأولى موعداً لإعلان المرشحين نهائياً لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.وأبانت العمادة أنه يلزم المتقدم على برامج الدراسات العليا دفع رسم تقديم غير مسترد قدره (300) ريال، ويتم تسديده عن طريق فاتورة إلكترونية تظهر له في بوابة القبول أثناء التقديم. كما أنه تم وضع رسوم دراسية لكافة المراحل ولكافة الدارسين، ويستثنى منهم المحاضرون والمعيدون في الجامعة الإسلامية، بالإضافة إلى استثناء 30 بالمائة من المرشحين في كل برنامج، على أن يكونوا من طلاب المنح الخارجية الذين هم على كفالة الجامعة الإسلامية، من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.وأوضحت العمادة أن بوابة القبول ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني في الموعد المشار إليه، وستتضمن البوابة نوافذ التسجيل، ودليل القبول، والإجابة على الأسئلة الشائعة، ووسائل التواصل والاستفسار.//انتهى//17:15ت م0199