ثقافي / "الحوار الأسري" .. دورة بجمعية المودة الخيرية بجدة الأسبوع القادم
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
تنظم جمعية المودة الخيرية للتنمية الأسرية ، بمحافظة جدة الأربعاء القادم , دورة بعنوان "الحوار الأسري" , تستهدف فئة الرجال ، وذلك بمقر الجمعية .
وتتناول الدورة عدداً من المحاور تمثل في تشخيص واقع الحوار الأسري والتعرف على معوقاته ، وتفعيل الحوار الأسري بأساليبه ومقوماته ، والتعرف على أهمية ممارسة الحوار الأسري ووظائفه ، إلى جانب التطرق لمحور حماية أفراد الأسرة من التوترات الناتجة عن الإختلافات الأسرية .
وتأتي الدورات في إطار سعي الجمعية لتحقيق هدفها الرئيس المتمثّل في نشر الوعي الأسري ، ومعالجة الأسباب التي تُهدد استقرار الأسرة بشكل عام .
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17:21ت م
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