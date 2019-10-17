جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية المودة الخيرية للتنمية الأسرية ، بمحافظة جدة الأربعاء القادم , دورة بعنوان "الحوار الأسري" , تستهدف فئة الرجال ، وذلك بمقر الجمعية .وتتناول الدورة عدداً من المحاور تمثل في تشخيص واقع الحوار الأسري والتعرف على معوقاته ، وتفعيل الحوار الأسري بأساليبه ومقوماته ، والتعرف على أهمية ممارسة الحوار الأسري ووظائفه ، إلى جانب التطرق لمحور حماية أفراد الأسرة من التوترات الناتجة عن الإختلافات الأسرية .وتأتي الدورات في إطار سعي الجمعية لتحقيق هدفها الرئيس المتمثّل في نشر الوعي الأسري ، ومعالجة الأسباب التي تُهدد استقرار الأسرة بشكل عام .// انتهى //17:21ت م0200