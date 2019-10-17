جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت أمانة محافظة جدة ، بمقرها اليوم ، فعالية توعوية بعنوان "يوم الإبصار العالمي" ، استهدفت جميع مراجعي ومنسوبي الأمانة .وسلطت المبادرة الضوء على أهمية المحافظة والاهتمام بالعين ، والوقاية السليمة من أمراض العيون ، من خلال إقامة عِدة أركان توعوية تمثلت في فحص النظر ، والتثقيف الصحي ، وركن العصا البيضاء.يُذكر أن منظمة الصحة العالمية بدأت بالاحتفال بهذا اليوم منذ العام 1998م ، للتوعية بأهمية نعمة البصر ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، والوقاية من الإصابات التي قد تصيب العين.// انتهى //17:25ت م0201