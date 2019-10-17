ثقافي/ أمانة جدة تنظم مبادرة "يوم الإبصار العالمي"
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
نظمت أمانة محافظة جدة ، بمقرها اليوم ، فعالية توعوية بعنوان "يوم الإبصار العالمي" ، استهدفت جميع مراجعي ومنسوبي الأمانة .
وسلطت المبادرة الضوء على أهمية المحافظة والاهتمام بالعين ، والوقاية السليمة من أمراض العيون ، من خلال إقامة عِدة أركان توعوية تمثلت في فحص النظر ، والتثقيف الصحي ، وركن العصا البيضاء.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية بدأت بالاحتفال بهذا اليوم منذ العام 1998م ، للتوعية بأهمية نعمة البصر ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، والوقاية من الإصابات التي قد تصيب العين.
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17:25ت م
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