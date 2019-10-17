بغداد 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح, اليوم في بغداد, وزير الخارجية الفرنسي الزائر" جان إيف لودريان" .وأكد صالح وَفْق بيان صحفي رئاسي عراقي, ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على أمن العراق واستقراره، وعدم منح الفرصة للعصابات الإرهابية لتجديد نشاطها.وعد التوغل العسكري التركي في شمال سوريا مقوضًا لجهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا بصورة عاجلة، وتدارك وقوع كارثة إنسانية في مناطق النزاع.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك بين البلدين ، فضلًا عن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:29ت م0202