لندن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية البريطاني , الدكتور آندرو موريسون، أن بلاده سوف تساعد في توفير تعليم جيد لآلاف الأطفال السوريين، وفرص عمل للاجئين السوريين الذين اضطروا للنزوح إلى لبنان.وأكد موريسون في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم بمناسبة انتهاء زيارته إلى لبنان، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة اللاجئين السوريين، بما في ذلك المحاصرون في سوريا، يأتي من خلال التفاوض على تسوية سلمية , وتكفل بسلامة من يرغب في العودة إلى سوريا طوعيا.وشدد الوزير البريطاني على ضرورة انخراط النظام السوري جديّا وبشكل بنّاء في عمل اللجنة الدستورية الجديدة كخطوة أولى في هذا الاتجاه.// انتهى //17:29ت م0203