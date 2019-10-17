بيروت 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.25%، أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 763.81 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 498 ألفا و181 سهمًا، بقيمة مليون و826 ألف و406 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 15 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و546 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و564 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:30ت م0204