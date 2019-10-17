اجتماعي / أرامكو السعودية تنظم محاضرة عن صحة الثدي والماموغرام في طريف
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
طريف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
نظمت شركة أرامكو السعودية أمس الأول، محاضرة توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي بعنوان " صحة الثدي والماموغرام"، بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن الحملة التوعوية التي تقوم بها بالمحافظة
وتناولت المحاضرة، التعريف عن مرض سرطان الثدي وأسبابه وكيفية الوقاية منه والأغذية الصحية ونحوها , بالإضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية والإجابة عن أسئلة الحضور .
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17:54ت م
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