طريف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت شركة أرامكو السعودية أمس الأول، محاضرة توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي بعنوان " صحة الثدي والماموغرام"، بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن الحملة التوعوية التي تقوم بها بالمحافظةوتناولت المحاضرة، التعريف عن مرض سرطان الثدي وأسبابه وكيفية الوقاية منه والأغذية الصحية ونحوها , بالإضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية والإجابة عن أسئلة الحضور .// انتهى //17:54ت م0206