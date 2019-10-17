ينبع 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 م واسرعى مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أمس بمركز الموهوبين، اختتام أعمال البرنامج تدريبي "الإنفو جرافيك التعليمي" ، الذي نظمه قسم التجهيزات المدرسية مستهدفًا أمناء مصادر التعلم ،ونفذه المدرب هيثم الشريف و استمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًا بإجمالي 12 ساعة تدريبية تخللها عددًا من الأنشطة والمهارات التقنية .وأوضح مشرف مصادر التعلم أحمد حداد أن البرنامج تناول شرح مفهوم الإنفو جرافيك وأنواعه، ومجالات استخداماته، إلى الجانب العملي التطبيقي الذي تضمن المهارات الأساسية، وخطوات تصميم الإنفو جرافيك، كما تم التعرض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الإنفو جرافيك ، مبينًا أن البرنامج يسهم في إكساب المتدربين مهارات تصميم الإنفو جرافيك واستخدامه في العملية التعليمية.وأفاد حداد، أن البرنامج ركز على ممارسة التخطيط وعرض الأفكار والخبرات باستخدام الأشكال المرئية والنص، و إيصال معنى أو معلومة أو فكرة ما ، مشيرًا إلى أهمية هذا الأسلوب في كونه يواكب طرق التعليم الحديثة في توصيل المعلومات، حيث أصبح لتصاميم الإنفو جرافيك دور مهم وفعَّال في تبسيط هذه المعلومات وإمكانية قراءة كميات هائلة من البيانات المعلوماتية ، وتمكينها لجعل هذه البيانات أكثر سلاسةً في قراءتها ومعرفتها، مما يسهل على الطالب استيعابها والمقدرة على تحليل هذه البيانات بأسلوب جميل وجذاب .// انتهى //17:56ت م0207