الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الجمعة ثاني مواجهاته في تصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان 2020، وذلك عندما يلتقي بمنتخب لبنان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.واختتم لاعبو الأخضر اليوم الخميس تدريباتهم على صالة نادي الشباب البحريني بقيادة المدير الفني الإسباني لويس فونسيكا الذي اجتمع قبل انطلاق التدريبات باللاعبين وطالبهم بالالتزام التكتيكي مع استغلال الفرص التي تسنح لهم في المباراة، عقب ذلك انطلقت التدريبات وتم تجهيز العناصر التي ستشارك في اللقاء ورسم طريقة الخطة لمباراة غدٍ.من جهته أكد قائد المنتخب فيصل السلطان جاهزية "الأخضر" لمباراة لبنان، قائلًا: "سندخل اللقاء وهدفنا نقاط المباراة التي ستقربنا بشكل كبير من حصد إحدى بطاقات التأهل للنهائيات الآسيوية".// انتهى //18:00ت م0208