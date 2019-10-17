القطيف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، اليوم في مكتبه بالمحافظة عدد من رؤساء فرق دراجي القطيف، وذلك بمناسبة نجاح المسيرة الوطنية تحت شعار "مسيرة الوفاء" التي شارك فيها ما يقارب 750 دراج في اليوم الوطني للمملكة الـ 89 والتي اقيمت في محافظة القطيف.وأشاد محافظ القطيف على هذه المشاركة الفعالة لدراجي محافظة القطيف الذين رفعوا علم الوطن عالياً بهذه المناسبة الوطنية من قبل الفرق الرياضية مباركاً لهم هذا النجاح الذي تحقق في هذا العرس الوطني.كما وجه محافظ القطيف للوفد الرياضي عدد من النصائح والإرشادات، مشجعاً إياهم على المضي قدما في مثل هذه الرياضة وهذه المناسبات التي اصبحت عالميه وتحظى بعناية من قبل ولاة الأمر -أيدهم الله - على مستوى المملكة ودعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد -حفظهما الله - في المنطقة الشرقية.بعد ذلك قدم الوفد الرياضي درعاً تذكارياً للمحافظ .//انتهى//18:03ت م0210