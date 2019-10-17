ينبع 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية ـ بنات ـ بتعليم ينبع اليوم في مقر الابتدائية 26 بينبع البحر، لقاء ( السلامة المدرسية بين الواقع والمأمول).واستهدف اللقاء أكثر من 52 منسقة أمن بمدارس البنات بالمحافظة، بهدف التعريف بمهام وواجبات المنسقة وإلقاء الضوء على برامج الأمن والسلامة وكيفية تفعيلها في المدارس، وكيفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة في مجال الأمن والسلامة، ودراسة الصعوبات التي تواجه المنسقة في مجال عملها وكيفية حلها.وأوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم ينبع رافعة محفوظ الغامدي، أن اللقاء ناقش عدة محاور تضمنت : التعريف بمهام ومسؤوليات منسقات السلامة، والعمل على حصر المشكلات والأخطار والرفع بها، ومناقشة المشكلات التي تواجه المنسقة في إدخال خطط الإخلاء والأخطاء التي قد تعيق عملية الإدخال، والإجابة على الأسئلة الشائعة عن استمارة الأمن والسلامة والاستمارة المدرسية بنظام نور ، وكيفية إعداد خطة تشغيلية لبرامج السلامة فصلية وسنوية والعمل بها .// انتهى //18:04ت م0211