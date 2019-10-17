الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسيستضيف فريق الهلال نظيره ضمك غدا الجمعة في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود عند الساعة الـ 6:05 مساء .ويتصدر الهلال فرق الدوري برصيد 16 نقطة حقق من خلالها 5 انتصارات ، وتعادل بمباراة واحدة كانت أمام الفيحاء بنتيجة 1-1 .وكان الهلال قد حقق في مباراته الأخيرة بالدوري الفوز على الاتفاق بنتيجة 4-1 بينما خسر ضمك في الجولة الماضية من الوحدة بنتيجة 1-0 ، ليكون رصيده 4 نقاط من فوز وحيد كان ضد الاتحاد 2-1 وتعادل مع الشباب 1-1 وتعرض لـ4 خسائر .وفي مباراة تعد من العيار الثقيل يلتقي فريق الأهلي والتعاون غدا عند الـساعة 8:00 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ، ويمتلك الأهلي 11 نقطة في المركز الثالث جاءت من ثلاث انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة ، بينما يحتل فريق التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط حيث خاض 5 مباريات ولديه مباراة مؤجلة أمام الرائد .ويسعى الأهلي إلى حصد النقاط الثلاث من ثم التقدم للمركز الثاني في حال تعثر الوحدة الثاني ، في حين يطمح التعاون إلى تحقيق نتيجة ايجابية والابتعاد عن المراكز المتأخرة .ويحل الفتح ضيفا على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في لقاء مهم لكلا الطرفين، حيث يسعى العدالة لتعويض خسارته في الجولتين الماضيتين، ويدخل العدالة المباراة وهو في المرتبة التاسعة بسبع نقاط، في المقابل يأمل الفتح في إيقاف نزيف النقاط وتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد تعاقده مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، إذ يقبع في المركز الـ 16 والأخير بنقطة واحدة فقط .وفي اليوم الثاني من الجولة بعد غد السبت يستضيف فريق الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب عند الـساعة 6:05 م، قبل مباراة الرائد والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية التي تنطلق في الساعة 6:10 مساء، فيما يستضيف الوحدة نظيره الاتحاد عند السـاعة 8:00 من مساء السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.ويُسدل الستار على منافسات الجولة السابعة الأحد المقبل بلقاءين، يستضيف فيها أبها نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الساعة 6:25 مساء، فيما يلتقي فريقا الفيصلي والحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الـساعة 8:00 من مساء يوم الأحد .// انتهى //19:25ت م0227