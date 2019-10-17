الأحساء 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلن مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن آخر موعد لاستلام المشاركات البحثية في مجالات تنمية الأسرة سيكون الأحد القادم بتاريخ 21 صفر الجاري.وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن سعود الحليبي، أن هذه المسابقة التي تقام في نسختها الأولى في مركز الخبرة بالهفوف تستهدف العاملين في المجال الأسري والاجتماعي، مبيناً أن المسابقة تأتي في إطار تحقيق مركز خبرة لأهدافه في خدمة المجالات التنموية الأسرية التي من أهمها مسار البحوث العلمية، وفهم واقع الأسرة وقضاياها المعاصرة، ورصد وتحليل التحديات والعوامل المؤثرة في تنميتها، وذلك سعيا لتنمية الأسرة والحفاظ على حاضرها ومستقبلها، وتحقيق رؤيته المملكة 2030، التي تؤكد أن الأسرة هي نواة المجتمع.وأضاف بأن رؤية المسابقة تتجه نحو تحقيق التميز في إنتاج واستثمار المعرفة في الميدان الأسري، وأن رسالة المسابقة ترتكز على إذكاء روح التنافس العلمي لتعزيز الحراك البحثي واستثماره فيما يحقق تنمية الأسرة.بدوره أبان نائب المدير التنفيذي لمركز خبره الدكتور سامي النعيم، أن الموضوعات البحثية تشمل: الطلاق، عمل المرأة، الديون، الإصلاح الأسري (دراسة ميدانية)، عزوف الشباب عن الوزاج، عنوسة الفتيات.. الأسباب والحلول، ودور الأسرة في تعزيز وبناء السلام وثقافة التسامح والتعايش السلمي، والإرشاد النفسي والاجتماعي (تطبيقات جديدة)، وتمكين المرأة ، ودوره في استقرار الأسرة، والأفكار المنحرفة وأثرها في البناء الأسري ، داعيا الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز http://hess.sa للتسجيل والتعرف على شروط المسابقة.//انتهى//19:27ت م0229