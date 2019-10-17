المدينة المنورة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أمس، حفلها السنوي الـ 20 برعاية حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة سمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري بقاعة ذكرى للاحتفالات بتخريج ٢٥٤ حافظة للقرآن الكريم و السند والقراءآت بعدد ٢١٨ خريجة لحافظات القرآن الكريم و ٢٢ خريجة للسند والقراءات و٤ فائزات في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقرآن الكريم بالإضافه إلى ١٠ أمهات أميات .وأوضحت مديرة الجمعية نهلة الحجيلي فضل القرآن الكريم وتعلمه وأهميته في حياة الإنسان ، معربة عن سعادتها الغامرة بهذا اليوم الذي يعد فرحة للجميع ، شاكرة حرم أمير المنطقة على تشريفها وتكريمها للحافظات .تلا ذلك مسيرة الخريجات ، واختتمالحفل بتكريم سمو حرم أمير المنطقة للخريجات .// انتهى //19:30ت م0231