الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية على الأطباق (سكيت وتراب) لجميع الفئات مبتدئين، درجة أولى، ممتاز التي أقيمت منافساتها على مدى 5 أيام في ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياصض بتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية على جميع الأسلحة التي ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.وجاءت نتائج منافسات أطباق الحفرة مبتدئين بحصول صالح مفضي الشراري من الجوازات على المركز الأول, وحل ثانياً فهد ملفي الرشيدي "الجوازات"وثالثاً فارس غرم الله الزهراني "أمن المنشآت", وفي منافسات أطباق الحفرة ( ممتاز ) حل أولاً فيصل سعود الدعجاني "دوريات الأمن" وثانياً فهد ماكن المطيري "دوريات الأمن" , وثالثاً دليم جابر القحطاني "الأمن العام" , وفي منافسات أطباق الأبراج (ممتاز ) جاء في المركز الأول سعيد مقبل المطيري "اتحاد الرماية" وثانياً صاحب السمو الملكي الأمير دكتور سعود الحسن آل سعود "وزارة الداخلية" , وثالثاً حاتم مرضي الشمري "شرطة حائل".// انتهى //19:31ت م0232