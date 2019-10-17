جيزان 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، اليوم، محاضرة نسائية بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام"، ألقتها مديرة إدارة الدعوة النسائية بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي، وذلك في مجمع الذكر الحكيم لتحفيظ القرآن الكريم بجازان.وتحدثت الدكتورة الطلحي خلال المحاضرة عن مكانة المرأة في الإسلام، وأن الإسلام أقام علاقة تكاملية بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة مع امتيازات خاصة بالمرأة تقديرًا لها.وتأتي هذه المحاضرة ضمن ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول "أمننا في سلامة فكرنا" الذي ينظمه الفرع خلال الفترة من 17-18 من الشهر الجاري لتعزيز الأمن الفكري، وحماية المجتمع وتحصينه من الأفكار والشبهات المنحرفة.// انتهى //19:33ت م0234