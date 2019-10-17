تبوك 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة" جستر" بمنطقة تبوك أمس , بالتعاون مع المكتبة العامة وجامعة تبوك, ورشة عمل بعنوان " فنيات تعديل السلوك " , بحضور 24 من المهتمين بتعديل السلوك من الرجال والنساء.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية شاهر البلوي ,أن هذه الورشة التي قدمها الدكتور حاتم عاشور تناولت العديد من المحاور ومنها: تعريف السلوك وأنواعه وخصائصه والسلوك المتعلم والسلوك غير المتعلم ، بالإضافة إلى بعض الفنيات التى تستخدم فى تعديل السلوك ً التعزيز و العقاب، والتشكيل والنمذجه ،والتعاقد السلوكى، والاطفاء والتعميم.وأبان " البلوي " أن الجمعية تستضيف منصات تفاعلية متعددة، يأتي في مقدمتها التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات و الاستشارات من قبل متخصصين في التربية الخاصة، ودعم وتحفيز إنتاج ونشر البحث العلمي في مجال الإعاقة و الموهبة و التفوق, مؤكداً أن الجمعية ستشهد خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الدورات بالتعاون مع كافة الجهات لتثقيف المتخصصين والمهتمين في التربية الخاصة بمنطقة تبوك.// انتهى //19:35ت م0236