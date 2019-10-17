عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساختتم تعليم الحدود الشمالية اليوم, فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي "تعزيز"، الذي ينفذه قسم التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة ، مستهدفاً جميع مدارس للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.وتركزت آلية تطبيق البرنامج على عدة محاور رئيسية هي تحقيق الحراك في الميدان التربوي، وتتمثل في رعاية وإنماء السلوك الإيجابي وخفض السلوك السلبي من خلال عدد من الأساليب العلمية , وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة “الشراكة المجتمعية” التي تخدم أهداف المشروع, واختيار العناصر التنفيذية بالمشروع المتمثلة في المدرسة والقائد والمرشد الطلابي, بالإضافة إلى تحديد التقنيات الحديثة وتوظيفها وآلية تنفيذها، وإقامة ورش عمل أو دورات للمعلمين والمعلمات عن أساليب التعزيز ومهارات غرس القيم.// انتهى //19:38ت م0237