عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج.وجرى خلال اللقاء مناقشة تسيير الأعمال الاغاثية والإنسانية في كل المناطق اليمنية .وثمن رئيس الوزراء اليمني دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن ومساهمات الاتحاد القيمة في المجال الإنساني، مؤكداً وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، استعداد حكومته لتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأوروبي وللشركاء الدوليين من أجل إحلال السلام الشامل والمستدام في البلاد، الذي ما تزال ميليشيا الحوثي الارهابية تعرقل كل اتفاقياته.// انتهى //19:42ت م0238