إسلام آباد 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور الذي يزور نيجيريا حالياً اليوم مع نظيره النيجري المارشال ايس بي أبوبكر.وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك والتعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات الجوية في البلدين.كما التقى المارشال مجاهد أنور من جهة أخرى مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي الوطني في نيجيريا وعدد من المسؤولين النيجريين.// انتهى //19:43ت م0239