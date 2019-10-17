القاهرة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم, وزير خارجية لاتفيا "ادجارز رينكفيتش"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللاتفية ريجا.وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح له اليوم، إلى تأكيد الوزير شكري أهمية العمل على إنشاء آلية تعاون تشمل مصر ودول البلطيق الثلاث "ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا" من خلال صيغة B3 + Egypt، كفرصة مهمة لتعزيز العلاقات والتعاون بين مصر ودول البلطيق.ونوه بتأكيد شكري خلال المباحثات رفض بلاده الكامل للعدوان التركي، إضافة إلى مناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة، معرباً عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي بلعب دور في هذا الشأن.// انتهى //19:44ت م0240