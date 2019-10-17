القاهرة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة بالقاهرة اليوم سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة لينا ليند.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:56ت م0258