رياضي / تعاون مشترك بين السفارة الكورية بالمملكة واتحاد التايكوندو
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
عُقد بمقر الاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعاً بمندوبي سفارة كوريا الجنوبية لدى المملكة برئاسة أمين عام الاتحاد سامي الطلب وبحضور رؤساء اللجان ومنسوبي الاتحاد .
وأشار "الطلب" أن الاجتماع يهدف إلى تنمية العلاقات الرياضية بين البلدين خصوصاً فيما يتعلق برياضة التايكوندو التي منشأها الأصلي جمهورية كوريا الصديقة وتعزيز انتشارها ، واتُفق على عدة موضوعات سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من الجهات ذات العلاقة .
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20:56ت م
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