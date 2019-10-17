الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسعُقد بمقر الاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعاً بمندوبي سفارة كوريا الجنوبية لدى المملكة برئاسة أمين عام الاتحاد سامي الطلب وبحضور رؤساء اللجان ومنسوبي الاتحاد .وأشار "الطلب" أن الاجتماع يهدف إلى تنمية العلاقات الرياضية بين البلدين خصوصاً فيما يتعلق برياضة التايكوندو التي منشأها الأصلي جمهورية كوريا الصديقة وتعزيز انتشارها ، واتُفق على عدة موضوعات سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من الجهات ذات العلاقة .// انتهى //20:56ت م0259