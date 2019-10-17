الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستعادل فريقا نجران والبكيرية بهدف لكل منهما اليوم على ملعب جامعة نجران لحساب الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وتقدم نجران أولًا عن طريق عارف آل حيدر في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل للبكيرية اللاعب عيسى الريمي في الدقيقة 58.ورفع نجران رصيده لـ 12 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد البكيرية لـ 12 أيضًا في المركز الثامن.وتختتم منافسات الجولة الجمعة بمواجهتين تجمع الأولى بين الخليج والقادسية والثانية بين الباطن والطائي.// انتهى //20:58ت م0260