الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسفاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا على ضيفه منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد اليوم وديًا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة المقام تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.وسجل هدفي المنتخب السعودي اللاعب محمد مران في الدقيقة 20 و58 من عمر المباراة .ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: سعد القرني في حراسة المرمى وباسل الحضيف وعلي فؤاد وطاهر الوادي وحسين صبياني وزياد الجهني ومشعل صبياني وأحمد الغامدي وهزاع الغامدي وتركي المطيري ومحمد مران.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان والهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر مطلع الشهر المقبل.// انتهى //21:02ت م0262