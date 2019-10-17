الخرطوم 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2020-2022م) في الانتخابات التي جرت اليوم، خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فوزاً كبيراً بعدد 175 صوتاً.وأعربت البعثة عن الشكر لكافة الجهات التي أسهمت في فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، البعثة الدائمة لجمهورية السودان بنيويورك وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إضافة إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشيح السودان لعضوية المجلس.// انتهى //21:07ت م0263