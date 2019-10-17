الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسانطلق ملتقى التخصصات الطبية (إديوباثيك) الرابع في جامعة الفيصل اليوم الذي نظمه طلاب كلية الطب بالجامعة ويستمر ثلاثة أيام،ويستهدف طلاب الطب والامتياز في جامعات المملكة وذلك بمقر الجامعة بالرياض.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى خريج كلية الطب في جامعة الفيصل الدكتور حمد بن هاني الدريعي أن ملتقى التخصصات الرابع بجامعة الفيصل (إديوباثيك) قدم كل ما يحتاجه طلاب الطب من إرشاد وتوعية حسب متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مرحلة اختيار تخصصهم المستقبلي، ويهدف إلى تركيز طاقات الشباب الصحية ووضعها في أماكنها الصحيحة ، ويساعد الملتقى طلاب كلية الطب بشكل عام وأطباء الامتياز بشكل خاص في معرفة مكانهم الصحيح في القطاع الصحي .وذكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد القطان أن برنامج الملتقى يعرّف بالتخصصات المتوفرة في القطاع الصحي من التخصصات الطبية أو الإدارية ذات العلاقة، كما يقدّم ورش عمل وجلسات حوارية مع أطباء متخصصين وأطباء امتياز للإجابة عن استفسارات الجمهور المستهدف.وأشار إلى أن الملتقى شهد حضور متحدثين في القطاع الصحي ومشاركة 16 كلية طبية من جامعات مختلف مناطق المملكة.//انتهى//21:09ت م0267