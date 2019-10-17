الخرطوم 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بالخرطوم اليوم وزيرة خارجية دولة جنوب السودان أووت دينق التي تزور الخرطوم حاليًا.وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا والقضايا ذات الصلة بتحقيق السلام والاستقرار في البلدين.وقدم دكتور حمدوك الشكر لحكومة دولة جنوب السودان لاستضافتها مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح والهادفة للوصول إلى سلام شامل بالبلاد.// انتهى //21:12ت م0270