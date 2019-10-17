واشنطن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأكد صندوق النقد الدولي اليوم أنه يرى بوادر انحسار في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي قد يقلل الضرر الذي لحق بالفعل بالاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي تبادل البلدان فرضها.وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إنها تشعر بتفاؤل لأنباء اتفاق تجاري مبدئي توصلت إليه واشنطن وبكين الأسبوع الماضي، لكنها حثت أكبر اقتصادين في العالم على العمل نحو "سلام تجاري" دائم.ودعت جورجيفا التي كانت تتحدث إلى الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي إلى أن يعمل البلدان معاً لإصلاح نظام التجارة العالمي لضمان عالم أكثر سلاماً ورخاءً في المستقبل// انتهى //21:36ت م0272