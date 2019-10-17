الجزائر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسبلغ عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل 143 مترشحًا، سحبوا استمارات اكتتاب توقيعات الناخبين المشروطة في قانون الانتخابات.وأفاد الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات علي ذراع أن السلطة استقبلت اليوم ثلاثة راغبين في الترشح من بينهم امرأة قاموا بسحب استمارات الترشح.يذكر أن آخر مهلة لإعلان الترشح لانتخابات الرئاسة حدد ب 26 أكتوبر الحالي، تمهيداً لدراسة الملفات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.//انتهى//21:41ت م0275