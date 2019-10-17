عمّان 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأقرت الحكومة الأردنية رفضها التام لحكم المحكمة العسكرية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي صدر اليوم بالمصادقة على الاعتقال الإداري للمواطنة الأردنية هبة اللبدي المعتقلة لدى قوات الاحتلال، وعدّت الحكم باطلاً وغير مقبول.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضها وعدم قبولها لهذا الحكم الباطل، وتأكيدها طلب الإفراج الفوري عن المواطنة الأردنية.// انتهى //21:42ت م0276