باماكو 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الحكومة المالية موافقتها على تمديد حالة الطوارئ سارية المفعول في البلاد للمرة الرابعة وذلك إلى غاية 31 أكتوبر من العام القادم 2020م.ويأتي قرار التمديد في حالة الطوارئ من أجل دعم الجهود الأمنية في مواجهة الهجمات الإرهابية المتكررة في مدن مختلفة من البلاد بالإضافة إلى إحكام سيطرة القوات المسلحة المالية على مناطق متوترة.يذكر أن جمهورية مالي تتعرض للعديد من الهجمات الإرهابية، كان آخرها مقتل 38 جنديًا في هجوم مسلح على معسكرين للجيش المالي بداية الشهر.// انتهى //22:28ت م0280