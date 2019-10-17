تونس 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأوقف الأمن التونسي 15 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي نابل وسوسة جنوب شرق البلاد.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أنه تم إيقاف تسعة مهاجرين بمحافظة سوسة، سبعة منهم على متن قارب صغير بشواطئ المدينة يعتزمون الإبحار خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.وأضافت أن وحداتها بمحافظة نابل أوقفت ستة أشخاص على متن زورق بحري على مستوى شواطئ رأس ملاح بمدينة قليبية، بصدد التوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتةً إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //22:29ت م0281