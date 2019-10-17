جيزان 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الموهوبين اليوم ، معرضاً للطلاب الموهوبين تحت شعار " إبداع جازان" بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي وذلك بمقر مدرسة طارق بن زياد بمدينة جيزان.وأثنى الدكتور أبوهادي خلال جولته بالمعرض على ما يضمه من إبداعات واختراعات الطلاب والتي تؤكد على المواهب الكبيرة التي يحتضنها الميدان ، مضيفاً أن الإدارة ستقدم الرعاية والدعم الكامل لكل المبدعين والمبدعات والموهوبين والموهوبات لتطوير مواهبهم وصقلها ليكونوا مساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مقدماً الشكر لإدارة الموهوبين ولجميع القائمين على المعرض.وشارك في المعرض الذي يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة و الإبداع والبحث العلمي والابتكار في الميدان التعليمي عدد من الطلاب من جميع مكاتب التعليم بالمنطقة بأكثر من 60 مشروعاً تنوعت بين البحوث العلمية والابتكارات ، حيث سيتم تقديم الدعم والمساندة للمشاريع المتميزة وتحسينها وتطويرها للمشاركة في أولمبياد إبداع العلمي على مستوى المملكة.وكرم مدير عام تعليم جازان مكاتب التعليم والمشرفين وإدارة الموهوبين والطلاب المشاركين بابتكاراتهم في معرض إبداع جازان.// انتهى //22:34ت م0282