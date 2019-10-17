جيبوتي 18 صفر1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبد العزيز بن عبد الله المطر اليوم معالي وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجيبوتي وسبل تطويرها على كافة الصعد.ونوه الوزير الجيبوتي خلال اللقاء بالدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في شتى المجالات ومن ضمنها المجال الصحي.وأكد السفير المطر بدوره عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددًا في ذات الوقت حرص المملكة على ترسيخ هذه العلاقات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.عقب اللقاء توجه السفير عبد الله المطر بمعية وزير الصحة الجيبوتي إلى مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لغسيل الكلى، بهدف الوقوف عن قرب على طبيعة الخدمات الصحية التي يوفرها المركز للمصابين بأمراض الكلى في جيبوتي، والاطلاع على احتياجات المركز لاسيما التجهيزات والمعدات المتطورة.// انتهى //22:35ت م0283