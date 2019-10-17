واغادوغو 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت السلطات المحلية في بوركينا فاسو فرض حظر التجول في أربعة مدن، إثر هجوم لمسلحين على مسجد في بلدة ماركوي الجمعة الماضي، أودى بحياة 16 شخصًا.وأكد محافظ منطقة الساحل سالفو كابوري أنه فُرض حظر التجول في مدن وهي ( أودلان، سوم، بام، وسينو شمال البلاد)، اعتبارًا من يوم 21 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك لمدة 45 يومًا، بعد الهجوم الإرهابي على المسجد.// انتهى //22:39ت م0285