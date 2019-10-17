الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسيلتقي لاعبا المنتخب السعودي للسنوكر نزار عسيري وعمر العجلاني في دور الأربعة من البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام منافساتها في جمهورية مصر العربية .وكان العجلاني قد تغلب على الإمارتي أحمد شهاب بنتيجة 0/4 ، بينما فاز نزار عسيري على المصري أحمد الرقيري بذات النتيجة، وبذلك تقرر أن تكون المواجهة السعودية حاضرة وفقاً لنظام البطولة .//انتهى //23:14ت م0288