رياضي / مواجهة سعودية في دور الأربعة من البطولة العربية للسنوكر
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
يلتقي لاعبا المنتخب السعودي للسنوكر نزار عسيري وعمر العجلاني في دور الأربعة من البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام منافساتها في جمهورية مصر العربية .
وكان العجلاني قد تغلب على الإمارتي أحمد شهاب بنتيجة 0/4 ، بينما فاز نزار عسيري على المصري أحمد الرقيري بذات النتيجة، وبذلك تقرر أن تكون المواجهة السعودية حاضرة وفقاً لنظام البطولة .
//انتهى //
23:14ت م
0288