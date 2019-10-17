القاهرة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق الإنتاج الحربي على نظيره فريق إنبى بهدف دون رد، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد انبى عند نقطة واحدة في المركز الـ18 والأخير.وفي مباراة أخرى، فاز فريق مصر المقاصة على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز التاسع.//انتهى//23:37ت م0290