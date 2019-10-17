الطائف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأطلقت اللجنة البارالمبية السعودية اليوم على ملاعب الصالة الرياضية بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف ، بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف للإعاقة البصرية (التجمع الأول) ، بمشاركة 48 لاعباً يمثلون 8 أندية هي " مكة المكرمة والطائف وجازان وتبوك وحائل وأبها والجوف والرس" .وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي .. فوز فريق حائل لكرة الهدف على نظيره فريق تبوك بنتيجة 11 / 4 في انطلاقة منافسات دوري الدرجة الأولى، كما فاز فريق الرس على فريق مكة المكرمة بنتيجة 2/10، فيما فاز فريق جازان على نظيره فريق الجوف بنتيجة 2/12، كما فاز فريق أبها على الطائف بنتيجة 13/ 3، وفوز فريق حائل على جازان بنتيجة 3/13 .ومن المقرر أن تتواصل المنافسات بين الفرق غداً عقب صلاة الجمعة .من جانبه أعرب مدير نادي الطائف لذوي الإعاقة البصرية حسين هوساوي عن شكره لمكتب الهيئة بالطائف على إتاحة الفرصة لهؤلاء الأبطال لإبراز قدراتهم، والشكر موصول للجنة البارالمبية السعودية على اهتمامها ببرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجميع حكام البطولة الذين أسهموا بإنجاح مباريات اليوم .// انتهى //23:56ت م0292