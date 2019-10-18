الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي: أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد.القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال.خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الدخيل الله.ولي العهد يستعرض وعباس تطورات الأحداث.نائب وزير الدفاع يستقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي.أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس «موبايلي».أمير القصيم يستقبل مدير جامعة المستقبل.أمير المدينة يطمئن على صحة مصابي حافلة الهجرة.أمير الشمالية يطلع على سير العمل بالمحكمة الإدارية.محمد بن عبدالعزيز يتابع إنجاز المشروعات الصحية بجازان.نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات بين جامعة المؤسس وعدة جهات.وزراء الداخلية بدول التعاون يكرّمون الفائزين بجائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية.المملكة وروسيا.. شراكة حاسمة لترتيب ملفات المنطقة.قرقاش: العدوان الإقليمي تجاه الدول العربية لم يعد مقبولاً.مسؤول فلسطيني: إسرائيل تتعمد استباحة الضفة لتقويض عمل المؤسسات الفلسطينية.تركيا تتحالف مع الإخوان لإعادة الدواعش إلى سورية.// يتبع //06:51ت م0003