وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أردوغان «الأحمق») :كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حق حين حذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة غير معتادة على صعيد الرسائل والمخاطبات الدبلوماسية الرسمية، أكد البيت الأبيض لـ«فرانس برس» صحتها، وأرسلها إليه ترمب بتاريخ 9 أكتوبر في اليوم الذي قرر فيه النظام التركي شن عدوانه على شمالي سورية، قائلاً عبرها لأردوغان: «لا تكن أحمق»، لكي لا يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ«شيطان».واضافت : لا شك أنها رسالة صادقة لم يأخذها الرئيس التركي على محمل الجد، وأصر على شن الهجوم على شمالي سورية، ما أوقعه في دوامة لا منتهية من التبعات السلبية والخطيرة التي قد تعصف بالكثير من منجزات تركيا خلال السنوات التي حكم فيها حزب «العدالة والتنمية» خصوصا على صعيد الاقتصاد التركي، حيث أنهالت الإدانات الدولية للعدوان التركي على أردوغان، وبدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على تركيا واقتصادها المصاب بالهشاشة جراء هذه السياسات المتخبطة، في حين تتجه دول الاتحاد الأوروبي التي اتحدت مواقف دولها الـ28 ضد سياسات أردوغان إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام التركي، ومقابل ذلك بات من الواضح أن أردوغان في حالة يرثى لها من التخبط، ففي غضون ساعات قليلة من إعلانه أنه «لن يلتقي» نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، عند زيارتهما إلى أنقرة، رضخ والتقى بهما، ما يدل على أنه غير قادر على ضبط تصريحاته المتضخمة، إضافة إلى خسائره المتواصلة لرهاناته السياسية المتهورة، وهو ما سيقود بلاده إلى حافة الهاوية على جميع الأصعدة والمستويات، ما لم يصحُ من أحلامه التوسعية.// انتهى //06:52ت م0006