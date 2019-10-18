نيويورك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسطالب معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، السلطات السورية بالتعاون الكامل مع الفرق المعنية بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الاسلحة الكيميائية.جاء ذلك في رد معاليه، على ما بدر من مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة تجاه المملكة، خلال جلسة النقاش العام لأعمال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال معالي السفير المعلمي: النظام السوري مستمر في التنصل من التزاماته القانونية الواردة في قرار الدول الاطراف في معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية في دورته الاستثنائية الرابعة ومن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٨ عام ٢٠١٣م الذي يدعو سوريا الى التعاون بشكل كامل مع منظمة حضر الاسلحة الكيميائية.وأكد معاليه أن هناك تباين وعدم اتساق في بيان الاعلان الاولي لسوريا وإفادتها الاحقة بشأن تدمير مخزونها من الاسلحة الكيميائية على الرغم من وجود تقارير تثبت استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية، إضافة إلى تقارير فرق تقصي الحقائق السابقة التي اثبتت استخدام سوريا للاسلحة الكيميائية.وأضاف معالي السفير المعلمي قائلاً: أن المملكة العربية السعودية قدمت للبنان كل ما لديها من امكانيات ومساعدات لتنمية لبنان الشقيق، اما سوريا قدمت للبنان المليشيات الارهابية مثل حزب الله وقدمت للبنان التدخل العسكري الذي اضاع على لبنان سنوات طويلة من التقدم والتنمية، وقدمت للبنان التفجير والقتل ليس فقط لرؤساء الوزراء اللبنانيين وانما حتى للصحفيين مثل سليم اللوزي الذي قتلته السلطات السورية في لبنان.// انتهى //06:52ت م0007