نيويورك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم حفل غداء على شرف المندوب الدائم لسلطنة ‫عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان، والمندوب الدائم لجمهورية ‫تونس‬ لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي، بمناسبة تعيينهما حديثا لدى ‫الأمم المتحدة.حضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، ونائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة حكمت السعيد.// انتهى //06:52ت م0008