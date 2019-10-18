بكين 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسذكرت الحكومة الصينية اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 6% في الربع الثالث، بأبطأ معدل في نحو ثلاثة عقود.وتباطأ الاقتصاد من معدل نمو بنسبة 2ر6% في الربع الثاني من العام، تحت ضغط من تراجع الطلب المحلي والحرب التجارية الممتدة مع الولايات المتحدة.وقال ليو شنج جون، نائب رئيس معهد "سي إي آي بي إس لوجياتشوي" للتمويل الدولي في شنغهاي: "تباطؤ النمو الاقتصادي ليس مفاجئا".يشار إلى أن الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام بين واشنطن وبكين تؤدي إلى تآكل ثقة الشركات وتقليص صادرات الصين.// انتهى //06:54ت م0009