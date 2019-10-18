طرابلس 19 صفر1441 هـ الموافق18 اكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج ،مشيرا إلى انقسام في المجتمع الدولي حول ليبيا، لاسيما أن بعض الدول تبحث عن مصالحها، لكن يجب أن تكون عبر الطرق الشرعية لتحقيق هذه المصالح، مؤكدا أنهم منفتحون مع كل الدول ويتواصلون معها، موضحا تأكيد الجميع أنه لاحل عسكرى للأزمة.واشارت الصحف إلى فوز ليبيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن 14 دولة جرى انتخابها من قبل الجمعية العامة للمنظمة الدولية لعضوية المجلس خلفا لأعضاء انتهت مدة عضويتهم في المجلس بمدينة جنيف السويسرية، عبر اقتراع سري» لعضوية المجلس التي تمتد لثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير 2020.وتطرقت الصحف إلى مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، بضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي «دور بارز» في حل الأزمة الليبية وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى في الشأن الليبي.ونوهت الصحف إلى إخفاق الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن ، في الحصول على إجماع لتعيين موفد مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لليبيا، بعدما رفض الغربيون إزاحة اللبناني غسان سلامة، المبعوث الأممي الحالي،نتيجة عدم الإنسجام فى المجلس ، وموقف عدد من الأعضاء الدائمين بأن الوقت غير مناسب .وبينت الصحف تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم ، مطالبتها بإطلاق عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي وجميع ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا، منبهة إلى أن هذه الحوادث قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجددة التأكيد على أن السلطات المختصة في شرق ليبيا تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير السيدة سرقيوة.وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا،وقوله إن الوضع الحالي على الأرض في ليبيا هو بالنسبة لنا مصدر كبير للقلق،مضيفا نحن مقتنعون بأن استمرار العنف يعرض للخطر استقرار منطقة شمال أفريقيا بأكملها ويزيد من خطر التهديد الإرهابي .// انتهى //07:43ت م0012