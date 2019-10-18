هانوي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسلقي ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على وسط فيتنام.وقالت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها إن طفلًا يبلغ من العمر عامين جرفته الفيضانات كما غرق رجل / 53 عامًا / في إقليم نجي آن.وكان ثالث ضحية رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا، وسقط بعد أن أصابته صاعقة يوم الربعاء الماضي. كما أصيب خمسة من طلاب المدارس الثانوية بعد أن أصابتهم صاعقة في نفس اليوم أثناء توجههم إلى المدرسة في إقليم نجي آن.// انتهى //08:36ت م0014