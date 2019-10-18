الخرطوم 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على انطلاق المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس في وقت أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو إنهاء تعليقها التفاوض مع الحكومة السودانية.وأشارت الصحف إلى تحقيق القوات اليمنية تقدم ميداني في المعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.ونشرت إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن تركيا وافقت على إنهاء العدوان العسكري الذي تشنه في شمال شرقي سوريا بشكل كامل خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.وسلطت الضوء على اشتباك مئات الفلسطينيين أمس مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة احتجاجًا على محاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة بالمنطقة.وتابعت المباحثات التى أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزاً لدى الأكراد في شمال شرقي سوريا.// انتهى //09:55ت م0019