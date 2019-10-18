القاهرة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري وأن الشعب لن يقبل بأي مساس بحقوق مصر في مياه النيل.وأشارت إلى المحادثات التي أجرها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية لاتفيا ادجارز رينكفيتش وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وواكبت صحف الجمعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الاحتلال، وإصابة 55 فلسطينيًا بالضفة الغربية.وركزت على إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا بشكل كامل خلال خمسة أيام، بعد انسحاب المقاتلين الأكراد.// انتهى //09:57ت م0020