جدة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وبحرة والقنفذة والليث ورابغ.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //10:15ت م0021