إسلام آباد 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أعلن بدء تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.واهتمت بتحذير باكستان جارتها الهند من أن أي محاولة لتغيير مسار الأنهار المشتركة ستكون عملًا عدوانيًا من حقها الرد عليه.وأخبرت عن اتفاق باكستان وسلطنة عُمان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده بعلاقتها مع السلطنة.واهتمت في الشأن الإقليمي باتفاق تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية حول وقف العملية العسكرية في سوريا لانسحاب القوات الكردية.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 33 مسلحًا من عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش في سلسلة من الغارات الجوية بمناطق مختلفة من البلاد.// انتهى //10:59ت م0023